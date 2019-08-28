سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلًا مدارس" لمستلزمات المدارس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:28 م
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلًا مدارس" لمستلزمات المدارس افتتاح معرض أهلًا مدارس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية  ، بافتتاح معرض "أهلًا مدارس" والذى يشمل 43 باكية للعرض منها عشرون باكية لسيدات الأعمال والذى يضم جميع مستلزمات العملية التعليمية وكافة السلع والأدوات المدرسية والشنط والزى المدرسى.

وأقيم المعرض  بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث بالتعاون والتنسيق التام فيم بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال ويضم كافة الأدوات المدرسية والملابس والأحذية وكافة احتياجات الطلاب من الأدوات.

وتباع كافة المعروضات بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 25 إلى 30 % وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين ويستمر المعرض مفتوحا طوال الأيام اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر كامل.

 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (1)
افتتاح معرض أهلًا مدارس (2)
 
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (3)
افتتاح معرض أهلًا مدارس (4)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (5)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (6)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (7)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (8)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (9)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (10)
 
افتتاح معرض أهلًا مدارس (11)
 

 

 

 


الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

حمدى عثمان

محافظ الاسماعيليه

مدير امن الاسماعيليه

معرض مستلزمات المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة