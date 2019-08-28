محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلًا مدارس" لمستلزمات المدارس

الإسماعيلية - السيد فلاح

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ، بافتتاح معرض "أهلًا مدارس" والذى يشمل 43 باكية للعرض منها عشرون باكية لسيدات الأعمال والذى يضم جميع مستلزمات العملية التعليمية وكافة السلع والأدوات المدرسية والشنط والزى المدرسى.

وأقيم المعرض بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث بالتعاون والتنسيق التام فيم بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال ويضم كافة الأدوات المدرسية والملابس والأحذية وكافة احتياجات الطلاب من الأدوات.

وتباع كافة المعروضات بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 25 إلى 30 % وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين ويستمر المعرض مفتوحا طوال الأيام اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر كامل.