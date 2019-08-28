محافظة أسيوط تناقش إجراءات قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعلن تقديم تسهيلات

أسيوط - هيثم البدرى

عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ؛ نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اجتماعاً بمديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لمناقشة تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن، جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ايمان على مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وحسين الخطيب مسئول الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط.

وأكد السكرتير العام، اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بهذا الملف الهام والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين وتقنين أوضاع المخالفين دون أى تحيز أو محاباة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح موجهًا مدير الإدارات الهندسية باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تمت داخل الحيز العمرانى على أن تقوم اللجان المشكلة فى البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لافتاً إلى تشكيل لجان أمانة فنية وأخرى مختصة بتنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون فى كافة مراكز وأحياء المحافظة، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع فى تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة (صورة بطاقة الرقم القومى، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستند الدال أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تمت قبل العمل بالقانون، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الانشائية يحتوى على معاينة وفحص المبنى، والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة فى يناير 2020 ؛ على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

يذكر أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين أوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث إن (المساحات حتى 250 م2 يتم سداد اجمالى رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها ؛ أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى وتوابعها، كما أن للمساحات التى تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500جنيه فى القرى وتوابعها وفى المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء) على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع فى حالة موافقة اللجان المختصة طبقاً لسعر المتر المسطح الذى سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة.

وفى سياق منفصل، صرح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء الجامعة في اتخاذ كافة الاستعدادات التي من شأنها أن تضمن انطلاق العام الجامعي الجديد 2019 /2020 على نحو قوى ومنظم وذلك بتكثيف العمل داخل كافة قطاعات وإدارات الجامعية المختصة .

وشدد الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من الطلاب الجدد والقدامى والتي تأتى في مقدمتها الاهتمام بتيسير الحياة الجامعية على الطلاب المغتربين بما تضمه الجامعة من مدينة جامعية هي الأكبر في حجمها والتي تبلغ 10 مباني لتسكين الطلبة و20 مبنى لتسكين الطالبات والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 4 آلاف طالب ، و9 آلاف طالبة .

ومن جانبه أشاد الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه جارى حالياً إجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد اللازمة ببعض مباني المدن الجامعية التي في حاجة إلى ذلك قبل البدء في استقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالسكن بالمدن الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تم إعلانها في وقت وهو التقديم الذي تم إلكترونياً على موقع الزهراء والجاري فحصها وتحديد الأعداد المقبولة وهو ما سوف يليها البدء في مرحلة إعادة النظر في الالتماسات المقدمة من الطلاب المستبعدين في المرحلة السابقة ، مشيراً إلى أن هذا العام تم الانتهاء من إنشاء الأجنحة الاقتصادية المميزة بمباني المدينة الجامعية للطلاب ، كما من المقرر لاحقاً إنشاء أجنحة مماثلة فى مباني الطالبات ، مضيفاً أن زيادة مصروفات المدينة الجامعية لن تتجاوز 20 جنيه عن مصروفات العام السابق وذلك في إطار حرص الجامعة على تحسين سبل رعايتها لأبنائها الطلاب مع تخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم.

كما أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها للعام الجامعي 2019/2020 والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين القادم الموافق الثانى من سبتمبر المقبل والممتدة حتى 23 من الشهر ذاته.

وفى هذا الصدد أشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن إدارة الجامعة قد أرجأت البدء فى اختبارات الكشف الطبى إلى يوم الاثنين بدلاً من الأحد الأول من سبتمبر وذلك تحسباً لتزامنها مع عطلة رأس السنة الهجرية والتى محتمل أن توافق يوم الأحد وفق ما سوف تحدده الرؤية الشرعية، وكشف الدكتور طارق الجمال أن أعمال الكشف الطبى الممتدة من المقرر أن تجرى بمتوسط 1500 طالب يومياً ، مؤكداً أن إدارة الجامعة قد انتهت من اتخاذ كافة الاستعداداتاللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب و أولياء أمورهم إثناء إجراءات الكشف الطبي مما يسهم في سير إجراءات الكشف الطبي في هدوء وانتظام .

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبي لطلاب يوم الاثنين الموافق 2/9 لطلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والطب البيطري ، وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 3/9 لطلاب كليات طب الأسنان والتربية النوعية والفنون الجميلة ،ويوم الأربعاء الموافق 4/9 لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والتجارة، وتحديد يوم الخميس 5/9 لطلاب كليتي العلوم والتجارة، أما يوم الأحد 8/9 لطلاب كلية الآداب ،ويوم الاثنين 9/9 لطلاب كلية الآداب والزراعة، والثلاثاء الموافق 10/9 لطلاب كلية التربية (شعبة عامة) ، والأربعاء الموافق 11/9 لطلاب كلية التربية (باقى الشعب) إلى جانب كلية رياض الأطفال، كما تقرر تحديد يوم الخميس الموافق 12/9 لطلاب كلية التربية الرياضية والمعهد الفني للتمريض.

أما طلاب كلية الحقوق فمقرر لهم يوم الأحد الموافق 15/9، أما يوم الاثنين الموافق 16/9 فقد تقرر تحديده لطلاب كلية الحقوق إلى جانب معهد السكر، والثلاثاء الموافق 17/9 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، والأربعاء 18/ 9 فتم تخصيصها لطلاب كلية التمريض.

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تقرر تحديد أيام الخميس 19/9 والأحد 22/9 والاثنين 23/9 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبى من جميع الكليات، منوهاً أن الكشف الطبي من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات قاعة (1) صالة (د) و(ذ) أمام كلية الهندسة.

وعلى جانب آخر، استهل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لقائه الدورى بأهالى مدينة أسيوط الجديدة - وسط حضور جماهيرى كبير – بالإعلان عن وضع خطة لتعديل مسارات خطوط السيارات داخل المدينة لخدمة سكان الأحياء والتجمعات السكانية فضلًا عن توفير منافذ متنقلة لبيع المواد الغذائية واللحوم والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة داخل المدينة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومديرية أمن أسيوط وتسليم النادى الرياضى بالتوسعات الجنوبية الشرقية إلى مديرية الشباب والرياضة لتشغيله كمتنفس للأهالى والسكان المقيمين وتفعيل كافة الأنشطة به وتحقيق الجذب السكانى للمدينة والذى نال رضا واستحسان المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة والدكتور خالد حلمى رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة وممثلى الصحة والمواقف والقطاعات التنفيذية المختلفة والعشرات من سكان المدينة.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء – إلى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بسرعة تجهيز بعض الوحدات الصحية بمراحل مشروع ابنى بيتك لتشغيلها لخدمة سكان تلك المناطق لافتاً إلى توفير جميع الأمصال والأدوية بالمستشفى الجامعى بالمدينة معلناً عن تشغيل مسجد بمدينة الرحاب وتوفير خطيب له بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وحل بعض مشاكل بعض المدارس بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.

واستمع المحافظ إلى طلبات ومشاكل المواطنين والتى تعلقت ببعض مقترحات خطوط سير السيارات داخل وخارج المدينة والإستجابة السريعة لبعض الطلبات المتعلقة بالتربية والتعليم والكهرباء والمياه والتراخيص وتعديل مسارات خطوط سيارات نقل الركاب الداخلية لخدمة الأهالى بالتجمعات المختلفة والإعلان عنها على صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وتركيب بانرات ولافتات ارشادية وعمل مظلات وتندات للمواطنين.

وفى سياق آخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على العمل على رفع كفاءة النظافة بالمراكز والقرى بكافة الطرق الممكنة حيث إننا نحرص على التنفيذ والإعداد الجيد لمشروع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمختلف مراحله وحتى الوصول إلى المخرجات النهائية مشيراً إلى إزالة كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ برنامج المخلفات الصلبة بالمراكز والأحياء في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة والوحدات المحلية ووحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لووضع آلية تنفيذ على أرض الواقع لضمان نجاح واستمرارية المنظومة وتفادى العيوب والسلبيات التي قد تظهر.

وأضاف رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط إنه تم عقد الاجتماع الدوري مع مديري إدرات المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء وبحضور الدكتور نور فرج مدير المكتب الاستشاري لمناقشة نماذج الخطط التشغيلية لمنظومة المخلفات الصلبة ونماذج صيانة ومتابعة المعدات الواردة من البرنامج الوطني التي تم تسليمها للمراكز والاحياء ، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منظومة النظافة ، وموقف المواقع التي تم اختيارها لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة عليها بمراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب وأبوتيج مشيراً إلى استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات لإستصدار قرارات التخصيص لها وتجهيزها للإنشاء والتشغيل.

وعلى جانب آخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط استمرار العمل في تنفيذ خطة المحافظة بتكثيف الحملات والسيطرة علي عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف أو يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين.

وكان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لشن حملات مكثفة بجميع قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة في المحلات والأسواق وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وقالت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه خلال حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط كميات من اللحوم والمفروم والكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر جنح بأرقام 939 ، 940 ، 941 ضد كل من أ.ك.ك ، ص.ع.أ ، و أ.م.ف ، وتم مصادرة الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة للنظر والتصرف.



اجتماع لمناقشة اجراءات قانون التصالح



اجتماع لمناقشة اجراءات قانون التصالح



لقاء مواطني أسيوط الجديدة