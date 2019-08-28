مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

تستعد وزارة التنمية المحلية، لإطلاق الدورات التدريبية الجديدة للشباب فى مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة، وذلك خلال أول أكتوبر المقبل فى مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية بتكلفة 650 ألف جنيه.





"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات كما يلى: