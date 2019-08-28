مؤسسة أبحاث عالمية: سامسونج وهواوى تسيطران على ثلث المبيعات بالعالم

كتبت: هبة السيد

تراجعت المبيعات العالمية من الهواتف الذكية الموجهة للأفراد بنسبة 1.7% فى الربع الثانى من عام 2019، لتصل إلى 368 مليون وحدة، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وقال أنشول جوبتا، كبير مديرى الأبحاث لدى جارتنر: "تراجع الطلب على الهواتف الذكية من الفئة العليا المتطورة بمعدل أكبر مقارنة بمستويات الطلب التى تشهدها الهواتف الذكية ذات الأداء المتوسط والمنخفض.

وبغية تشجيع المستخدمين على شراء هواتف جديدة، باتت الشركات المصنعة تعمل على إضافة مزايا فائقة الجودة مثل الكاميرات الأمامية أو الخلفية بعدسات متعددة، وشاشات العرض من دون إطار، والبطاريات كبيرة الحجم أيضاً، وتوفيرها على هواتفها ذات الأسعار المنخفضة بدلاً من هواتفها الذكية ".

ومن بين أكبر خمس شركات لبيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، استطاعت كل من هواوى وسامسونج تحقيق أعلى نسبة مبيعات سنوية فى الربع الثانى من عام 2019 بنسبة 16.5% و3.8% على التوالى وقال جوبتا: "نتيجة لمستويات المبيعات المرتفعة التى حققتها كلا الشركتين، فقد ازدادت حصتهما السوقية خلال هذا الربع، الأمر الذى ساعد الشركتين على تحقيق أكثر من ثلث إجمالى مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم".

وقد أدى إعلان الحظر على شركة هواوى فى بداية الأمر إلى انخفاض حاد فى مبيعات هواتف الشركة الذكية فى السوق العالمية فى الربع الثانى من عام 2019، لكن مبيعاتها تحسنت بشكل طفيف بعد أن تم رفع هذا الحظر عنها، وعلى الرغم من ضعف مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام فى كافة أنحاء العالم، إلا أن قدرة شركة هواوى على الترويج لمنتجاتها والنهوض بعلامتها التجارية على نحو واسع، ساعد الشركة على تحقيق مبيعات قياسية من الهواتف الذكية فى الصين العظمى خلال هذا الربع بمعدل نمو بلغ 31% على مستوى المنطقة.



