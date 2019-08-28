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لو حرارتك أقل من 35.. انخفاض حرارة الجسم حالة مرضية اعرف سببها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:00 ص
لو حرارتك أقل من 35.. انخفاض حرارة الجسم حالة مرضية اعرف سببها انخفاض حرارة الجسم
كتبت فاطمة خليل

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يعتبر الشخص مصابًا بانخفاض حرارة الجسم عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، هذه الحالة تتطلب رعاية طبية عاجلة لمنع حدوث أضرار جسيمة، فى هذا التقرير نتعرف على اضطراب انخفاض حرارة الجسم وأسبابه، وفقًا لموقع step to health.

حرارة الجسم
حرارة الجسم

ما هو انخفاض حرارة الجسم؟

انخفاض حرارة الجسم هو مصطلح طبي يشير إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير عادى، عندما تكون درجة حرارته أقل من 35 درجة مئوية أو 95 درجة فهرنهايت.

يمكن أن تسبب العديد من الحالات انخفاض حرارة الجسم منها الطقس البارد أو الغمر فى الماء البارد.

حرارة الجسم 1
حرارة الجسم 

يحتوى الجسم على سلسلة من الآليات التى تحميه من البرد، عندما تنخفض درجة الحرارة، فإنه يعمل بجد لإنتاج الحرارة واستقرار درجة حرارة الجسم إلى المعدل الطبيعى.

إذا كانت درجة حرارة الجسم أقل من 35 درجة مئوية أو 95 درجة فهرنهايت، تبدأ الأعضاء الحيوية والأوعية الدموية في التلف.

إذا لم يتم علاج هذا الاضطراب بشكل صحيح، يمكن للشخص أن يموت بسبب المضاعفات.

فى حالة انخفاض حرارة الجسم، يجب الذهاب للطوارئ فى أحد المستشفيات فورًا وفحص نبض المريض وتنفسه وتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، إذا لزم الأمر ثم، نقل الضحية إلى مكان لديه درجة حرارة أكثر ملاءمة، يوصى أيضًا بتغطيته بالبطانيات أو الملابس.


اسباب انخفاض حرارة الجسم

انخفاض حرارة الجسم

حرارة الجسم الطبيعية

الحمى

ارتفاع حرارة الجسم

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