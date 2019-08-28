للمرة الأولى .. برلمان المالديف يقيل قاضيا لضلوعه فى الفساد

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صوت البرلمان في المالديف اليوم الأربعاء بالموافقة على إقالة قاضي بالمحكمة العليا للمرة الأولى في تاريخ البلاد ؛ وذلك بعد ثبوت تلقيه رشاوي واستغلاله لمنصبه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية : أن 72 مشرعا من 87 صوتوا بالموافقة على قرار استبعاد القاضي عبدالله ديدي على خلفية التحقيقات التي أجرتها مفوضية الخدمات القضائية.

وكانت المفوضية أكدت ثبوت 9 تهم على القاضي من بينها قبول أموال من أشخاص مشتبه في اختلاسهم أموالا عامة إلى جانب استخدام نفوذه للحصول على وظيفة حكومية لزوجته وقبول رشى لإصدار أحكام محددة على سياسيين.