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لافروف: مفاوضات الاتفاق النووى مع إيران تكون ناجحة فى حال قبولها من جميع المشاركين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:48 م
لافروف: مفاوضات الاتفاق النووى مع إيران تكون ناجحة فى حال قبولها من جميع المشاركين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تعليقا على اقتراح فرنسا بتخفيف العقوبات على إيران مقابل تنفيذ خطة العمل الشاملة:" إن خطوات الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع المشاركين فيه". 
 
وأضاف لافروف فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء،:" لقد بحث الرئيسان الروسى والفرنسى ، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، مؤخرا موضوع الحفاظ على خطة العمل الشاملة مع إيران بالتفصيل"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى أيد اقتراح ماكرون بضرورة إحياء هذه الخطة . 
 
وتابع لافروف قائلا،" نرى أن الخطوات المحددة فى هذا الاتجاه تتمثل فى عملية التفاوض والمشاورات"،موضحا أن مثل هذه الخطوات ستكون ناجحة إذا كانت مقبولة لجميع المشاركين فى خطة العمل الشاملة المشتركة ، بما فى ذلك إيران . 
 
وأكد وزير الخارجية الروسى، أن بلاده ستكون على استعداد للمساعدة فى التوصل إلى هذه النتيجة المقبولة من جميع أطراف الاتفاق النووى .
 

الخارجيه الروسيه

روسيا

ايران

الاتفاق النووى

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