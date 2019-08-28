كيفية الوقاية من التسمم الغذائي × 5 نصائح

كتب بيتر إبراهيم

هناك العديد من الأشخاص يصابون بالتسمم الغذائى خاصة عند تناول الوجبات خارج المنزل، وقال "لي جرين"، خبير الصحة العامة ورئيس قسم طب الأسرة في كلية الطب بجامعة ألبرتا: "يمكن منع التسمم الغذائي بنسبة 95٪ من الوقت عن طريق القيام بالأساسيات الصحيحة".

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يمكن أن توجد البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تسبب التسمم الغذائي في أي مرحلة من مراحل نمو الأغذية أو تعبئتها أو شحنها أو تخزينها أو طبخها، لذا فإن التعامل السليم هو أمر أساسي - مثل وضع سلطة البطاطس مرة أخرى في مبرد جليدي بعد تناولها.

خلاف ذلك، يمكن للبكتيريا السيطرة على الطاولة، ما يؤدي إلى التلوث والمرض بدءًا من المكورات العنقودية الذهبية التي تمر في يوم أو يومين، إلى التهابات أكثر خطورة مثل السالمونيلا أو كولاى.

وقال الأستاذ نورمان نيومان، خبير سلامة الأغذية في كلية الصحة العامة في جامعة يو إيه: "من المهم أن ندرك من أين يمكن أن يأتي التلوث".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللوم في كثير من الأحيان هو السبب الرئيسي للتسمم الغذائي بسبب تفشي العدوى بالإشريكية القولونية، إلا أن السبب السائد الآخر يتمثل في الفواكه والخضراوات، حيث إنه قد تكون المياه المستخدمة في ري المحاصيل عندما تلوثها مصادر برازية من الماشية أو البشر".

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