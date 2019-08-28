سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي × 5 نصائح

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:00 ص
كيفية الوقاية من التسمم الغذائي × 5 نصائح التسمم الغذائى
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأشخاص يصابون بالتسمم الغذائى خاصة عند تناول الوجبات خارج المنزل، وقال "لي جرين"، خبير الصحة العامة ورئيس قسم طب الأسرة في كلية الطب بجامعة ألبرتا: "يمكن منع التسمم الغذائي بنسبة 95٪ من الوقت عن طريق القيام بالأساسيات الصحيحة".

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يمكن أن توجد البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات التي تسبب التسمم الغذائي في أي مرحلة من مراحل نمو الأغذية أو تعبئتها أو شحنها أو تخزينها أو طبخها، لذا فإن التعامل السليم هو أمر أساسي - مثل وضع سلطة البطاطس مرة أخرى في مبرد جليدي بعد تناولها.

خلاف ذلك، يمكن للبكتيريا السيطرة على الطاولة، ما يؤدي إلى التلوث والمرض بدءًا من المكورات العنقودية الذهبية التي تمر في يوم أو يومين، إلى التهابات أكثر خطورة مثل السالمونيلا أو كولاى.

وقال الأستاذ نورمان نيومان، خبير سلامة الأغذية في كلية الصحة العامة في جامعة يو إيه: "من المهم أن ندرك من أين يمكن أن يأتي التلوث".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللوم في كثير من الأحيان هو السبب الرئيسي للتسمم الغذائي بسبب تفشي العدوى بالإشريكية القولونية، إلا أن السبب السائد الآخر يتمثل في الفواكه والخضراوات، حيث إنه قد تكون المياه المستخدمة في ري المحاصيل عندما تلوثها مصادر برازية من الماشية أو البشر".

 

نصائح الوقاية

  • في المنزل يجب غسل الفواكه والخضراوات ثلاث مرات بالماء الدافئ أو الساخن لمدة 30 ثانية.
  • عدم ترك الطعام مثل اللحوم المعبأة لفترة طويلة في الثلاجة حتى لا يزال من الممكن أن يسبب تلف ونمو بعض مسببات الأمراض.
  • يجب الانتهاء من بقايا الطعام في غضون بضعة أيام من إعدادها.
  • عند تناول الطعام في الخارج اختر المكان جيدًا لأن المطاعم غالبًا ما تكون متورطة في تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الطعام.
  • اذهب إلى المطاعم التي تعرفها نظيفة في الخارج والداخل، والتي تظهر مستوى عاليًا من الممارسات الصحية، واطلب الطعام المطبوخ جيدًا.

 

 


التسمم

التسمم الغذائى

تسمم

الغذاء

القولون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة