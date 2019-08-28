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كرة اليد تختفى من مراكز شباب البحر الأحمر وتنتشر بالمدارس والأندية الخاصة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
كرة اليد تختفى من مراكز شباب البحر الأحمر وتنتشر بالمدارس والأندية الخاصة كرة اليد تختفى من مراكز شباب البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت يسرا سمان، مدربة كرة اليد بالبحر الأحمر، لا توجد ملاعب كرة يد فى البحر الأحمر تابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو لاعبون، سوى فى أحد النوادى الخاصة وتم إنشاؤه منذ سنة تقريبا.

وأضافت مدربة كرة اليد فى البحر الأحمر، أن آخر فريق كان عام 1999 وكان لاعبو الفريق أعمارهم 16 سنة، موضحة أنها حاولت مرارا وتكرارا نشر اللعبة فى المحافظة إلا أن كل محاولتها باءت بالفشل.

وأكدت أنه يتم ممارسة لعبة كرة اليد داخل للأندية ومراكز الشباب على الملاعب الخماسية، التى تقام عليها لعبة الباسكت وليست ملاعب قانونية للعبة، مؤكدا أن هناك فرق يد داخل المدارس الخاصة ونادى سينزو الرياضى والوحيد الذى يمتلك ملعب قانونى موضحة أن عدم وجود فرع للاتحاد بالبحر الأحمر أدى لاختفاء اللعبة أكثر من اللازم، حيث إنها كانت تتواصل مع فرع الاتحاد بمحافظة قنا.

من جانبه قال فراج عبد المقصود، القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن يوجد قرابة 10 ملاعب خماسية يتم لعب كرة اليد عليها فى مدن المحافظة، وتمارس عليها أيضا لعبة السلة، موضحا أن اللعبة غير منتشرة وليس لها جمهور.

وكشف فراج أن تلك اللعبة تعانى من عدة مشاكل منها قدم الملاعب التى تقام عليها وملاعب غير قانونية لها، حيث أن توجد ملاعب مر عليها اكثر من 20 سنة، كذلك عدم وجود فرع لاتحاد اللعبة فى المحافظة مما جعلها مندثرة

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هناك مدارس بها نشاط مكثف فى لعبة اليد أفضل من الأندية، مطالبا بوضع آلية اهتمام بتلك الطلاب، حيث ظهر تلك النشاط عند الاختبارات التى أقيمت خلال مسابقة اكتشاف الموهوبين التى أشرفت عليها هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا.


البحرالاحمر

كرة اليد

الغردقة

نوادى الغردقة

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