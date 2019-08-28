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الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:04 م
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قطع المياة 6 ساعات لأعمال صيانة خطوط المياة بالأقصر .. غداً

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:03 م
قطع المياة 6 ساعات لأعمال صيانة خطوط المياة بالأقصر .. غداً محطة مياه الشرب - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة الأقصر، قطع المياة عن كافة مناطق المدينة وذلك لمدة 6 ساعات من 12 بعد منتصف الليل وحتى 6 صباح غداً الخميس، لكى تقوم شركة مياة الأقصر بأعمال الصيانة بغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية.

وناشد شركة مياة الشرب والصرف الصحي، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أوفى حال حدوث أى طارئ.

 


الاقصر

شركة مياة الاصر

قطع المياة بمدينة الاقصر

صيانة محابس المياة بالاقصر

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