فيديو وصور..حريق هائل فى معبد كنيسة طريق الإنجيل العظيم ببنسلفانيا الأمريكية

اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز فيديو يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.
وأكدت الشبكة أنه لا يوجد أحد محاصرا خلال الحريق، فيما يشارك 75 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى ضباط الشرطة وأعضاء من الجيش وفريق الإغاثة الطارئ فى إخماد الحريق.
حريق كنيسة فى فيلاديفيا
أثار الحريق
#Breaking: Fire burns at church in West Philadelphia. https://t.co/xwxJCPSQf5 pic.twitter.com/yCnL5uPj6A— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 27, 2019
جانب من الحريق
جانب من الحريق
الحريق
الكنيسة
جانب من عمليات الإطفاء
جانب من عمليات الإطفاء
جهود الإطفاء
حريق كنيسة الطريق الإنجيلى بفلاديفيا
حريق كنيسة فى فيلاديفيا
دخان كثيف
محاولات الإطفاء
محاولات الإطفاء
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا
حريق هائل فى كنيسة بفلاديفيا
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا
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