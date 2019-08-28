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فيديو وصور..حريق هائل فى معبد كنيسة طريق الإنجيل العظيم ببنسلفانيا الأمريكية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:06 ص
فيديو وصور..حريق هائل فى معبد كنيسة طريق الإنجيل العظيم ببنسلفانيا الأمريكية جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز فيديو يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.

وأكدت الشبكة أنه لا يوجد أحد محاصرا خلال الحريق، فيما يشارك 75 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى ضباط الشرطة وأعضاء من الجيش وفريق الإغاثة الطارئ فى إخماد الحريق.

حريق كنيسة فى فيلاديفيا
حريق كنيسة فى فيلاديفيا

 

وقال الأسقف بيترسون إن الكنيسة خططت للاحتفال بعيدها الحادي والستين هذا الأسبوع، وأكد "نطلب من الله أن يوفر لنا ، كما كان دائمًا ، مكانًا للعبادة" مشيرا إلى أننا سنكون بحاجة إلى أموال لمساعدتنا خلال هذه الرحلة".
 
وأكد الأسقف بيترسون إن الحريق نجم عن أعمال إصلاح على السطح، فيما لم يؤكد المسؤولون ما إذا كان الحريق قد نشأ بسبب أعمال الإصلاح أو عمل إرهابى.
 
أثار الحريق
أثار الحريق
 
 

 
جانب من الحريق 2
جانب من الحريق
 
ووصف الأسقف بنيامين بيترسون الوضع فى الكنيسة بالمفجع، وأكد أننا هنا "سنبقى معًا"، "وسنفعل كل ما يمكننا القيام به كمجتمع لربط قواتنا معًا وسنخرج من هذه الأزمة".
 
وتقع الكنيسة فى شارع نورث وورن ، والتى تعتبر موطن لمركز الرعاية النهارية للأطفال، وتشتمل على مجمع دينى، ويصف الموقع الإلكتروني للكنيسة أن معبد طريق الإنجيل الكبير "خدمة مدتها 60 عامًا تقع فى قلب غرب فيلادلفيا".
 
 
جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
الحريق
الحريق

الكنيسة
الكنيسة

جانب من عمليات الإطفاء 6
جانب من عمليات الإطفاء
 

جانب من عمليات الإطفاء
جانب من عمليات الإطفاء
 

جهود الإطفاء99
جهود الإطفاء

حريق كنيسة الطريق الإنجيلى بفلاديفيا
حريق كنيسة الطريق الإنجيلى بفلاديفيا
 
 

حريق كنيسة فى فيلاديفيا
حريق كنيسة فى فيلاديفيا
 
 

دخان كثيف
دخان كثيف
 
 

محاولات الإطفاء
محاولات الإطفاء
 
 

محاولات الإطفاء6
محاولات الإطفاء
 
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (1)
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا 

 

حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (2)
حريق هائل فى كنيسة بفلاديفيا 

 

حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (3)
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا 

 


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فلاديفيا

بنسلفانيا

أمريكا

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