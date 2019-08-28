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فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:20 م
فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، يرافقه وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب.

وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، وأن تتم بكفاءة وجودة عالية، نظرا لما يمثله القصر من قيمة عالية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الدولة تهتم فى المرحلة الحالية بمبانيها التاريخية والأثرية وكذا المتاحف المختلفة.

 

أعمال ترميم قصر البارون (1)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (2)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (3)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (4)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (5)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (6)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (7)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (8)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (9)
 

 

أعمال ترميم قصر البارون (10)

تطوير قصر البارون

رئيس الوزراء

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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