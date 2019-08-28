فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم النوم على البطن

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة المباشرة على أسئلة المتابعين.

ومن بين الأسئلة التى وردت للدار خلال البث المباشر: "هل حرام أن ينام الشخص على بطنه؟"، وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "ليس حرام ولكنه مكروه وورد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النهى فى الحديث والكراهة لمن يفعل ذلك لغير عذر ولكن من لديه عذر فلا عليه كراهة.