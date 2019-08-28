الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. السيسي يلتقى رئيس وزراء اليابان فى أول أيام قمة "كاد" الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:25 م السيسى ورئيس وزراء اليابان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعماله فى قمة الكاد السابعة اليابان أفريقيا بلقاء عدد من المسئولين اليابانيين وفى مقدمتهم رئيس وزراء اليابان. قمة الكاد الرئيس السيسي السيسي فى قمه اليابان قمه اليبان افريقيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان" مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد" لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه "الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى المزيد من Trending Plus
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