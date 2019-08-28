فيديو..التنمية المحلية: 6 بنوك وطنية تتعاون مع الوزارة لتنفيذ "مشروعك"

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 6 بنوك وطنية تعمل مع الوزارة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حتى بلغ إجمالى حجم القروض التى وفرها المشروع للشباب على مستوى المحافظات 11.2 مليار جنيه مولت أكثر من 127 ألف مشروع.

وأوضح قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المشروع يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وفي إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزى، حيث يتم منح قروض ميسرة للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل مع المحافظات على تذليل أى عقبات وتسهيل إجراءات الشباب للحصول على القروض وسرعة تنفيذ مشروعاتهم، ضمن خطة الدولة للقضاء على البطالة، كما أنه يوجد دراسات جدوى للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها، ودورات تدريبية على بعض الحرف.