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فيديو.. استئصال ورم من مبيض سيدة 59 عاما يزن 25 كيلو فى روسيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:31 م
فيديو.. استئصال ورم من مبيض سيدة 59 عاما يزن 25 كيلو فى روسيا استئصال ورم
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الجراحين فى روسيا استأصلوا ورما بحجم كرة الشاطئ، يزن 25 كيلو جراما، من مبيض امرأة تبلغ من العمر 59 عامًا بعد أن ذهبت إلى المستشفى "تكافح من أجل التنفس"، حيث تم علاج المريضة بمستشفى مدينة موسكو الإكلينيكى.

وقالت الصحيفة يمكن أن تنمو أورام المبيض بشكل كبير لأن الأعراض قد تتطور ببطء، وفقًا لقسم الأورام النسائية بجامعة كولورادو: "فى بعض النساء، يكون الورم غير قابل لاكتشافه إلى حد كبير، بحيث يصبح حجمه كبيرًا فى نهاية المطاف بما يكفى ليتسبب فى عدم الراحة فى الحوض، أو البطن، عن طريق التعدى على الأعضاء المجاورة، فقد يلاحظ بعض المرضى حدوث خطأ ما عندما يصبح النمو كبيرًا بدرجة كافية للضغط على المثانة أو الكليتين.

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وأضافت أن هذا قد يسبب صعوبة فى التبول، أو يؤدى إلى ألم فى البطن، أو أسفل الظهر، وحتى مع ذلك. وقال الموظفون فى مستشفى مدينة موسكو الإكلينيكى، حيث أجرى الدكتور أريوتين العملية "الحالة ليست فريدة من نوعها، غالباً ما يصادف الجراحون لدينا أورام كبيرة مماثلة، السبب فى كثير من الأحيان هو التأخير في طلب المساعدة الطبية، وإهمال صحة المريض.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الأورام تضغط على الأمعاء، والمعدة، والحجاب الحاجز، مسببة عدم الراحة والألم، لكن المرضى يعتقدون أن كل شىء سوف يزول من تلقاء نفسه. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من ضخامة الورم، إلا أنه لم يكن قريبًا من كونه الأكبر على الإطلاق، الأطباء فى ولاية كونيتيكت، على سبيل المثال، أزالوا العام الماضى ورما فى المبيض يبلغ وزنه 60 كيلوجرامًا (132 رطلاً) من مريضة تبلغ من العمر 38 عامًا.

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وقام الأطباء فى هذه الحالة فى روسيا، باستئصال ورم بحجم 55 رطلاً (25 كجم) من مبيض امرأة، وكانت المرأة البالغة من العمر 59 عامًا قد وصلت إلى المستشفى بسبب ألم شديد وصعوبة فى التنفس.

عند إجراء مزيد من الفحوصات، وجد الأطباء ورمًا ضخمًا ينمو فى بطنها، وتم دخولها مباشرة إلى غرفة العمليات. وأشارت الصحيفة، إلى أنهم قاموا بقص الأجزاء الأخيرة من الأنسجة التي تربطها بالجسد، بينما يقوم أريوتين بحملها في ذراعيه قبل نقلها إلى داخل وعاء كبير جدًا.

جدير بالذكر أن أورام المبيض يمكن أن تنمو بشكل كبير لأنها لا تسبب أى أعراض فى كثير من الأحيان، أو يصعب تشخيصها إذا حدث ذلك.

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قاد الدكتور ديمتري أريوتين فريقًا من الجراحين الذين تمت رؤيتهم في المراحل الأخيرة من العملية، لاستئصال الورم الهائل من جسم المرأة. 


اورام المبيض

ورم بالمبيض

استئصال ورم ضخم بالمبيض

الاورام

اورام ضخمة

الاورام النسائية

ورم 25 كيلو

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