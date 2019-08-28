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فى يوم المرأة الإماراتية..تقرير لمركز دبى للإحصاء:50.5% من الإماراتيين في دبي إناث

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:27 ص
فى يوم المرأة الإماراتية..تقرير لمركز دبى للإحصاء:50.5% من الإماراتيين في دبي إناث عفاف أحمد بوعصيبة مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالامارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتى، أصدر مركز دبي للإحصاء تقريراً إحصائياً يرصد واقع المرأة الإماراتية في إمارة دبي، وأظهر التقرير أن الإناث الإماراتيات يشكلن 50.5% من إجمالي السكان الإماراتيين المقيمين في إمارة دبي بنهاية عام 2018، منهن 29.9% في فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و30 عاماً.

 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، كشف التقرير بأن 12.2% من النساء الإماراتيات العاملات القاطنات بإمارة دبي يشغلن وظائف عليا ضمن فئات كبار الموظفين والمديرين، وأن 37% منهن يعملن في مهن تخصصية، في حين بلغت نسبة العاملين في المهن التخصصية من الذكور الإماراتيين 16.2%.

 

بحسب الصحيفة قالت عفاف أحمد بوعصيبة مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بدبى: «إن تلك الأرقام تؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الحكومية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير فرص وظيفية متكافئة لكليهما».

 

وأوضحت المسئولة الإماراتية: «أن نتائج المسح السنوي للقوى العاملة الذي ينفذه مركز دبي للإحصاء على عينة من المجتمع تؤكد كفاءة المرأة الإماراتية ومشاركتها الإيجابية في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد المشتغلات الإماراتيات القاطنات في إمارة دبي في سوق العمل من 29596 مشتغلة في عام 2017 إلى 30161 في عام 2018، وتشكل ما نسبته 36.5% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين القاطنين بإمارة دبي في عام 2018، ويرجع ذلك إلى أن معظم الإماراتيات يتمتعن بمستويات علمية عالية، وما يزيد على نصف الإماراتيات المشتغلات في إمارة دبي يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، وبنسبة بلغت 54.9% من إجمالي الإماراتيات المشتغلات القاطنات في الإمارة، كما أن غالبية المشتغلات الإماراتيات يعملن في أنشطة استراتيجية حيوية من بينها الإدارة العامة، والتعليم، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين».

 

وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء بأن معدل المشاركة الاقتصادية الصافي للمرأة الإماراتية في دبي «قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر» بلغ 36.5% في عام 2018، وأكدت بوعصيبة: «أن المرأة الإماراتية تتمتع بمشاركة اقتصادية نشطة بسوق العمل، إذ تشكل النساء الإماراتيات ما نسبته 37.4% من القوى العاملة الإماراتية بالإمارة».

 

وكشفت بوعصيبة: «أن التقارير الإحصائية لإمارة دبي أظهرت تفوق المرأة الإماراتية على الذكور في العديد من القطاعات الاستراتيجية ومنها التعليم على سبيل المثال، حيث بلغت نسبة المعلمات الإماراتيات 97.3% في العام الدراسي 2017 /‏2018 من إجمالي المعلمين الإماراتيين، متفوقةً بشكل ملحوظ على المعلمين الذكور بواقع 94.5 نقطة مئوية، حيث يفضل الذكور غالباً العمل في قطاعات أخرى».

 

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الإماراتيات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى بإمارة دبي في عام 2018 بالمقارنة مع الذكور الإماراتيين بمقدار 4.1 نقاط مئوية، حيث بلغت نسبة الإماراتيات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى 29.5% في عام 2018 من إجمالي الإماراتيات القاطنات بإمارة دبي فيما بلغت نسبة الذكور 25.4%.


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