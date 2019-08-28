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فى يومها .. انفوجراف محطات من مسيرة تميز المرأة الإماراتية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:25 م
فى يومها .. انفوجراف محطات من مسيرة تميز المرأة الإماراتية محطات من مسيرة تميز المرأة الإماراتية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تحتفل اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة، وبهذه المناسبة نشرت صحيفة البيان الإماراتية انفجرافا يوضح محطات من مسيرة المرأة الإماراتية.

 

وبحسب الصحيفة أصبحت المرأة في الإمارات شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة، وجزءاً لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021.

 

وفى تقريرها قالت أن قيادة الإمارات لا تألو جهداً في توفير الدعم لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث بدأت رحلة تمكينها قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات عام 1971على يد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال دعم تعليم المرأة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤونها وتوفر احتياجاتها، وتدعم تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

 

وبرزت المرأة الإماراتية في الجانب الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر النسبة الأعلى على مستوى دول المجلس وهناك 12 ألف سيدة أعمال إماراتية بمعدل 45 مليار درهم حجم استثماراتهن ويسهمن في العمل وإدارة 22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري.

 

ويرصد الانفوجراف المناصب الرفيعة التى وصلت إليها المرأة الاماراتية، حيث اصبحت تحصل هذا العام 2019 على 50% من مقاعد المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتى.

 

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المرأة الإماراتية

الامارات

يوم المرأة الاماراتية

محمد بن راشد

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