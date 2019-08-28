سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: نتابع شكاوى المتضررين من انتهاكات إسرائيل لرفعها للمحاكم الدولية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:08 م
فلسطين: نتابع شكاوى المتضررين من انتهاكات إسرائيل لرفعها للمحاكم الدولية الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعة شكاوى المواطنين المتضررين من الانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى ضدهم؛ لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية.
ودعت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الأربعاء- المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل والمنشآت التواصل معها لتحضير ملفات لرفعها إلى المؤسسات والمحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال، ومسئوليها السياسيين، أو العسكريين، أو الأمنيين، بسبب ارتكابهم انتهاكات وخروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.
ونوهت إلى أن الاعتماد على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع وإثارته دوليا، ما حصر الموضوع بالدرجة الأولى في استعداد المتضررين التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص.
وأكدت في بيانها، أن: "نجاح فلسطين في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال تعتمد على إثارة الموضوع دوليًا".
وتطرقت إلى انتهاك الاحتلال لممتلكات المواطنين في منطقة وادي "المخرور" شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والذي استهدف مطعمًا ومنزلًا، موضحة أن المتضررين تواصلوا معها، لتجهيز ملف تفصيلي متكامل عن هذه الجريمة؛ تمهيدًا لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات إسرائيل

وزارة الخارجية الفلسطينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة