فلسطين: نتابع شكاوى المتضررين من انتهاكات إسرائيل لرفعها للمحاكم الدولية

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعة شكاوى المواطنين المتضررين من الانتهاكات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى ضدهم؛ لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية.

ودعت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الأربعاء- المتضررين من أصحاب الأراضي والمنازل والمنشآت التواصل معها لتحضير ملفات لرفعها إلى المؤسسات والمحاكم الدولية ضد دولة الاحتلال، ومسئوليها السياسيين، أو العسكريين، أو الأمنيين، بسبب ارتكابهم انتهاكات وخروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بحقهم.

ونوهت إلى أن الاعتماد على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع وإثارته دوليا، ما حصر الموضوع بالدرجة الأولى في استعداد المتضررين التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص.

وأكدت في بيانها، أن: "نجاح فلسطين في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال تعتمد على إثارة الموضوع دوليًا".

وتطرقت إلى انتهاك الاحتلال لممتلكات المواطنين في منطقة وادي "المخرور" شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والذي استهدف مطعمًا ومنزلًا، موضحة أن المتضررين تواصلوا معها، لتجهيز ملف تفصيلي متكامل عن هذه الجريمة؛ تمهيدًا لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.