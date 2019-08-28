فريق عمل مشترك بين الإمارات والسعودية لتطوير خدمات ومشاريع الإسكان

وكالات

تم تشكيل فريق عمل مشترك في مجال الإسكان، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مجال الإسكان، وتطوير خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة وذلك في إطار التعاون والتكامل بين البلدين وضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودى - الإماراتى.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء الامارات، يختص الفريق المشترك بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتكنولوجية والابحاث الاجتماعية والسكانية.

كما يعمل الفريق وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطى أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمى وزير تطوير البنية التحتية ، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين .

و أكد النعيمي أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة .

وقد تشكل فريق العمل الإسكانى المشترك في مجال الإسكان بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتولى رئيس كل جانب رئاسة إحدى دورتى الفريق.