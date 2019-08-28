فرنسا ترشح رسميا "سلفى جولار" لتمثلها فى المفوضية الأوروبية

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رشحت فرنسا "سيلفى جولارد" (54 عاما) الوزيرة السابقة وعضو البرلمان الأوروبى سابقا لمنصب بالمفوضية الاوروبية، وذلك خلفا لـبيير موسكوفيتشى المفوض الأوروبى الحالي للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد السابق فى عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند حيث من المقرر أن يعين رئيس لمحكمة المحاسبات فى فرنسا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الأربعاء/ - أنها تنتظر الضوء الأخضر من رئيسة المفوضية الاوروبية الجديدة الألمانية أورسولا فون دير لين - وزيرة الدفاع الألمانية السابقة - وذلك لإعلان اسم ممثل فرنسا.

ومن المقرر أن تبدأ رئيسة المفوضية الاوروبية والتي ترغب في لجنة مشتركة للرجال والنساء، مقابلات مع المرشحين هذا الأسبوع بهدف توزيع الحقائب داخل اللجنة التي ستتولى مهامها في مطلع نوفمبر المقبل.

وكانت فرنسا سلمت اسم مرشحها بعد تأخير والموعد النهائي المحدد في 26 أغسطس الماضي دون توضيح الاسباب.

يذكر أن "سيلفي جولار" هي سياسية فرنسية تخرجت من كلية الحقوق بجامعة "بول سيزان إيكس-مارسيل الثالث" ودرست بعد ذلك العلوم السياسية وإدارة الأعمال وكانت عضوا في البرلمان الأوروبي مرتين الأولى عندما تم انتخابها عام 2009 عن غرب فرنسا والثانية عن منطقة جنوب شرق فرنسا في انتخابات 2014.

يشار إلى أنها عملت مستشارا سياسيا لـرومانو برودي عندما كان رئيسا للمفوضية الأوروبية في الفترة من عام 2001 حتى عام 2004 وتركز على ضرورة متابعة التكامل الأوروبي مع الدعوة أيضا إلى زيادة النقاش العام حول المسائل الأوروبية والعمل على جعل مواطني أوروبا أكثر انخراطا في تنميتها بالمستقبل، كما انها تتقن الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية ولها عدد من الكتب حول بنية وتشغيل للاتحاد الأوروبي.