فرجينيا تعلن إصابة 3 حالات بأمراض الرئة المرتبط بالسجائر الإلكترونية

كتبت أمل علام

أعلنت فرجينيا عن 3 حالات أصيبت بأمراض مرتبطة بالسجائر الالكترونية، تم الإبلاغ عنها في فرجينيا مع اقتراب عدد الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية من 200 حالة.

وتعتبر فرجينيا هي أحدث ولاية تؤكد حالات الإصابة بأمراض الرئة الشديدة المرتبطة بالأبخرة، حيث تم إضافة 3 مرضى إلى القائمة التي تضم حوالي 200 مريض من السجائر الإلكترونية.

ويقول مسئول الدولة، إنهم يحققون عن أكثر ما لا يقل عن 22 ولاية أمريكية تبلغ عن أمراض ذات صلة بالأبخرة.



السجائر الالكترونية

توفي شخص واحد بسبب أضرار شديدة في الرئة يشتبه في أنها مرتبطة بالأبخرة، وأعلن المسئولون الصحيون في فرجينيا، أن أمراض الرئة الحادة التي يعاني منها 3 أشخاص على الأقل ترتبط بالأبخرة..

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل"، في يوم الخميس، أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أكد أن ما لا يقل عن 193 شخصًا في 22 ولاية أصيبوا بأضرار شديدة في الرئة نتيجة تدخين السجائر الألكترونية.

الآن، تنضم فرجينيا إلى القائمة المتزايدة للأماكن التي من المحتمل أن تكون السجائر الالكترونية هى سبب الاصابة بمرض الأمريكيين ، تم بيع السجائر الإلكترونية في السوق منذ حوالي عقد من الزمان، وهو ما لا يستغرق الكثير من الوقت في عالم الأبحاث، كما أن آثارها الصحية ليست مفهومة جيدًا.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت ولايات بالإبلاغ عن حالات فشل في الرئة، لدى المرضى الصغار، بمن فيهم المراهقون، الذين شاركوا في استخدام السجائر الإلكترونية الشائعة.

في الأسبوع الماضي، قال مسئول الصحة إن أحد الوفيات يشتبه في أنه مرتبط بالتبخير، وأن المزيد من الولايات تحقق في عشرات مستخدمي السجائر الإلكترونية من المراهقين والشباب الذين غادروا المستشفى في غيبوبة أو على دعامة الحياة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن "فرجينيا تبلغ عن 3 حالات وتحقق في حالات محتملة أخرى، وأبلغ جميع المرضى عن حدوث تبخير في الأسابيع إلى الأشهر السابقة للمرض، وبدأت ولايات أخرى في التحقيق في أمراض مشابهة تعود إلى شهر يونيو.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أنه سيتعاون مع هذه الإدارات الصحية، بالولاية والتحقيق في الأمراض المرتبطة بالأبخرة على هذا المستوى الوطني،

يوميًا تقريبًا، تظهر حالات جديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المرضى هم من المراهقين أو البالغين الصغار ، حتى عند المدخنين الشرهين ، لا تظهر علامات الإصابة بأمراض الرئة، والسرطان، عادة قبل سن الأربعين أو بعده ، الآن، الأشخاص الذين هم أصغر سنا، بدأوا يظهرون في المستشفيات وهم يعانون من السعال، والغثيان، والقيء، والتعب، وضيق التنفس.

تم قبول العديد من الأشخاص الآخرين في المستشفيات حيث ثبت إصابتهم بعدوى بكتيرية وفيروسية، غالبًا ما يتم وضع المرضى الذين يعانون من الرئتين الأكثر تضررًا في غيبوبة مستحثة طبيا أثناء التنفس على أمل إعطاء رئتيهم فرصة للراحة والتعافي.

وقالت الصحيفة، أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من ما تفعله السيجارة الإلكترونية للرئتين للتسبب في ضائقة خطيرة على الرئتين.

إن البحث ضعيف إلى حد ما حتى الآن ، لكن الدراسات تشير إلى أن بخار السجائر الالكترونية، قد يسبب التهابا في الرئة والذي بدوره يؤدي إلى تلف الأنسجة.

وجدت دراسة أخرى أن البروتينات المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، موجودة في حلق الأشخاص الذين استخدموا السجائر الألكترونية.

ستضيف حالات فرجينيا إلى مجموعة الأدلة التي تدل على أن مركز السيطرة على الأمراض سوف يبحث عن العوامل المشتركة والأسباب المحتملة لما يقرب من 200 حالة من أمراض الرئة والفشل بين الأشخاص الذين يدخنونها.