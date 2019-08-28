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"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:51 ص
"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها فتاة العياط-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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وصلت منذ قليل، الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط إلى محكمة شمال القاهرة العباسية ، لنظر الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها أمام دائرة الجيزة ، وتم إيداعها قفص الاتهام وسط منع التصوير.

 

وينظر قاضى غرفة المشورة اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بالشروع فى اغتصابها.

 

وكان قاضى غرفة المشورة قرر مساء الإثنين الماضى إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق الميكروباص بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار.

 

وكشفت التحريات أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

 

وقالت الفتاة المتهمة إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلى طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.


وصول فتاة العياط

محكمة شمال القاهرة

قتل سائق

نظر الاستئناف

اليوم السابع بلس

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