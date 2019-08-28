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فاجأنا المصريين ان انتقادهم لبلدهم هيتعرض بقنوات الإخوان.. شوف ردهم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:28 م
فاجأنا المصريين ان انتقادهم لبلدهم هيتعرض بقنوات الإخوان.. شوف ردهم اثناء التقرير
تقرير: أسامة طلعت – محمد فتحى عبد الغفار

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بالتأكيد نرى جميعا بعض الأشياء التي لا تعجبنا في بلدنا، ونملك الكثير من الانتقادات لأداء الحكومة أو لوضع البلد، ولكن ماذا لو اكتشفنا أن آرائنا ستعرض على قنوات الإخوان وسيستخدمها الإعلام الممول من الخارج كمادة على شاشته الملوثة بدماء المصريين، والتحريض على الدم والقتل والعنف، هذا ما حاولنا اكتشافه في هذا التقرير.

في هذا التقرير نزلنا في البداية باعتبارنا قناة مصرية، وطلبنا من المصريين التعبير عن آرائهم ولماذا يحبون مصر ولماذا يكرهونها، وبعد تعبيرهم عن رأيهم أخبرناهم أننا قناة تابعة للجماعة الإرهابية وسنقوم بعرض هذه الآراء على قنواتنا، وجاء رد فعلهم عنيفا وحاسما بالرفض.

 

الزحام في الشوارع، تهميش الصعيد وعدم الاهتمام به بالصورة الكافية، وعدم وجود بنية تحتية، أحوال الشباب التي لا تعتبر في أفضل حال، القمامة في الشوارع، عدم وجود علاج بالصورة اللائقة، كانت هذه شكاوى المصريين التي رصدناها خلال التقرير، ولكن بعد مفاجئتهم أننا تابعين لقنوات الإخوان وسنذيع هذا التقرير عليها، قدم لنا المصريون درسا لن ننساه في الوطنية، ربما لن يشعر به من امتلأت جيوبهم بدولارات الخارج من المذيعين الممولين، ولكن بالتأكيد من يحبون بلدهم ويعيشون على أرضها أو سافروا للعمل في مهنة شريفة وينتظرون اليوم الذي يعودون فيه لوطنهم، سيشعرون جيدا بكل كلمة خرجت من أفواه المصريين في هذا التقرير.

بجلباب صعيدي ولهجة معجونة بطمي النيل تحدث لنا أحد المواطنين عن كل أزمات الصعيد، ولكن حينما فاجأناه أننا تابعين لقنوات الشرق ومكملين تغيرت لهجت وارتسم حب بلاده على وجهه وقال "لا أنا مش تبع القنوات دية.. لو قلتلي كده من الأول مكنتش سجلت دية قنوات ضد مصر، دية بتسيء لمصر".

 

وتابع: أنا عايز قضايا بلدي في بلدي بس لكن متتعرضش في قنوات الشرق ومكملين.

 

واستكمل المواطنين سلسلة رفضهم قائلين "أحنا بنخاف على بلدنا ومش هنعرض كلامنا عليها" وأضاف آخر "أنتم مأجورين من بلاد خارجية" وتابع مواطن "دية قنوات تابعة للإخوان وأحنا مش هنعرض كلامنا عليها".

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