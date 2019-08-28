عودة 7 آلاف حاج من الأراضى المقدسة على مدار يومين.. صور

كتبت ــ رحاب نبيل

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تنقل الشركة علي مدار يومين ،7 آلاف حاج، علي متن 36 رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى كل من القاهرة، وأسوان، والغردقة، والأقصر.

وتنقل مصر للطيران ، اليوم الأربعاء، 3700 حاج علي متن 19 رحلة جوية، بواقع 11 رحلة من جدة بينها 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي لنقل 1900حاج، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1800 حاج من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط والقاهرة والاسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا، بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر، أن تسير الشركة، غدًا الخميس 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3300 حاج، بواقع 9 رحلات من جدة لنقل 1700حاج، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.







