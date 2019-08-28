سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

عودة 7 آلاف حاج من الأراضى المقدسة على مدار يومين.. صور

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:03 م
عودة 7 آلاف حاج من الأراضى المقدسة على مدار يومين.. صور عودة حجاج ـ مطار القاهرة
كتبت ــ رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تنقل الشركة علي مدار يومين ،7 آلاف حاج، علي متن 36 رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى كل من القاهرة، وأسوان، والغردقة، والأقصر.

حجاج (2)

وتنقل مصر للطيران ، اليوم الأربعاء، 3700 حاج علي متن  19 رحلة جوية، بواقع 11 رحلة من جدة بينها 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي لنقل 1900حاج، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1800 حاج من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط  والقاهرة والاسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا، بخلاف رحلات العمل.

 

ومن المقرر، أن تسير الشركة، غدًا الخميس 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3300 حاج، بواقع 9 رحلات من جدة لنقل 1700حاج، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

حجاج (1)
 

 

حجاج (4)
 

 

حجاج (5)
 

مصر للطيران

حجاج

الأراضي المقدسة

الحج

عودة الحجاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة