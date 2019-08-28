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ظريف لرئيس الوزراء اليابانى: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:20 ص
ظريف لرئيس الوزراء اليابانى: إيران لا تسعى لزيادة التوتر وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر لكن ينبغى أن يتمتع كل بلد بحقوقه التى يكفلها له القانون الدولى.

أدلى ظريف بالتصريحات فى يوكوهاما قرب طوكيو فى مستهل اجتماعه برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

وقال الوزير الإيرانى عبر مترجم "مثلما قال رئيسنا فإننا لا نسعى مطلقا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغى أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولى".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن العام الماضى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الدولى مع إيران المبرم عام 2015 وشدد العقوبات عليها في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تماما وخنق اقتصادها.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيجتمع مع نظيره الإيرانى حسن روحانى عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي مضيفا أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

لكن الرئيس الأمريكي استبعد رفع العقوبات الاقتصادية لتعويض طهران عن خسائرها.

وقال روحاني أمس الثلاثاء إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلا بعد رفع كل العقوبات.

وترتبط اليابان، حليف واشنطن الوثيق في آسيا، بعلاقات ودية تاريخية مع إيران. وزار آبي طهران في يونيو في مسعى لتهدئة التوتر.

 


ايران

حسن روحانى

اليابان

الاتفاق النووى

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