طوارئ بالشرقية استعدادا لموسم حصاد الأرز.. والزراعة تحذر من مخالفات حريق القش

الشرقية - إيمان مهنى

شكلت مديرية الزراعة بالشرقية، غرفة للطوارئ تزامنا مع حصاد محصول الأرز، للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز، والتحفيز على جمعه لتعظيم الاستفادة منه، ولتلقى البلاغات عن أى مخالف يقوم بحرق القش لتوقيع الغرامة المقررة من قبل جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى غرامة المحافظة .

وقال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع"، إنه جارى عمل معاينات لمواقع تجميع قش الأرز، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة على أن يتم دعم صاحب الموقع بمبلغ 50 جنيها لكل طن يتم تجميعه .

كما تم البدء فى تنفيذ ندوات إرشادية بجميع مراكز وقرى المحافظة لمنع حرق قش الارز وتعظيم الاستفادة منه عن طريق تدوير المخلفات وعمل كومات أسمدة وأعلاف وتجميع الأرز وكبسه بالمواقع وتأجير الجرارات والمكابس والمقطورات وذلك عن طريق مديرية الزراعة وفرع جهاز شئون البيئة وكلية الزراعة جامعة الزقازيق .

ندوات توعية عن مخالفات حرق قش الأرز

ندوات توعية عن مخالفات حرق قش الأرز

ندوات توعية عن مخالفات حرق قش الأرز

ندوات توعية عن مخالفات حرق قش الأرز