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طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية..حار رطب بالبحرين والكويت 44 درجة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية..حار رطب بالبحرين والكويت 44 درجة درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

 

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون حار ورطب نسبياً، وتصل درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

السعودية


 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وتصل العظمى 44 درجة.

 

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وتبلغ العظمى 42 درجة .

 

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء فى الكويت، سيكون حار رطب وتصل العظمى إلى 44  درجة. 

 

الكويت
 

درجات الحرارة

الخليج

السعودية

الكويت

البحرين

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