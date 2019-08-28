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ضوابط جديدة لصادات الخضر والفاكهة للاتحاد الأوروبى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:47 م
ضوابط جديدة لصادات الخضر والفاكهة للاتحاد الأوروبى.. اعرف التفاصيل خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، منشور  الإدارة المركزية  للحجر  الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تعديل بعض ضوابط الصحة النباتية والإقرارات الإضافية للشحنات الزراعية، المصدرة سواء كانت خضر أو فاكهة  إلى دول الاتحاد الأوروبى للتوافق مع قرار المفوضية الأوروبية رقم 523 بتاريخ 21 مارس 2019 ، الخاص بتعديل ملاحق تشريع الصحة النباتية الأوروبى رقم 29/2000 EC متضمنا عددا من هذه الضوابط.

وأكد  منشور الحجر  الزراعى ، أنه من بين تعديل الضوابط أن يتم ذكر منطقة الإنتاج فى شهادة الصحة النباتية للتحقق من عدم تسجيل دودة الحشد الخريفية فى هذه المنطقة، وأن يتم التحقق من أن الشحنة لا تحتوى على بيتموس أو تربة يتجاوز وزنه 1% من الوزن الصافى للوط.

 وأوضح   المنشور ، أنه  فى حالة التصدير من مزرعة مكودة  وتم فحصها مرة على الأقل خلال كل شهر قبل التصدير بثلاثة أشهر على الأقل يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المزرعة وموقعها بشهادة الصحة النباتية وذلك لأغراض التتبع ، وفى حالة المعاملة بالتبريد يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المعالجة بشهادة الصحة النباتية.

وتابع  منشور  الحجر الزراعى ، أنه  فى  حالة التصدير من منطقة خالية من ذبابة الفاكهة وتم إنشاؤها تبعا للمعايير الدولية ذات الصلة (معيار 26) يذكر الإقرار الإضافى التالى مع كتابة كافة بيانات المزرعة وموقعها بشهادة الصحة النباتية وذلك لأغراض التتبع،  فى حالة المعاملة ببخار الماء الساخن يذكر الإقرار الإضافى مع كتابة كافة بيانات المعالجة بشهادة الصحة الصحة النباتية.

وأضاف:"  من بين الضوابط بشأن بيانات النمو فى النباتات المصدرة للزينة أو الإكثار بخلاف ما تم إنتاجه فى بيئة متعلقة بنباتات زراعة الأنسجة حيث يراعى كتابة أحد الإقرارات الإضافية تبعا لطبيعة التربة والتى تشمل ،  فى حالة بيئة النمو الموجودة مع النباتات والتى لا تحتوى على أية تربة طبيعية أو مخلفات عضوية ولم يتم استخدامها سابقا لنمو أى نباتات ، وفى حالة أن  تكون بيئة النمو التى تم تعريضها لمعاملة للقضاء على  الآفات الضارة.

 

 

صادرات الخضر والفاكهة

الحجر الزراعى

الاتحاد الاوربى

الصحة النباتية

المفوضية الاوربية

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