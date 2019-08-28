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ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:51 م
ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تلقت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، تقريراً  من الإدارة المركزية للصحة العامة  والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 9 طن و627 كجم فى 20 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، موضحا أن بعض  المضبوطات بعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، بورسعيد ".

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن إدارة التفتيش بالهيئة، قامت  بتحرير 62 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

 


لحوم غير صالحة

الخدمات البيطرية

مضبوطات اللحوم

المجازر

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