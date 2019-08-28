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ضبط 5 أطنان أطعمة حيوانات مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:38 م
ضبط 5 أطنان أطعمة حيوانات مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين ضبط مصنع أطعمة حيوانية فى البساتين
كتب ـ عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، قرابة 5 أطنان أطعمة حيوانات مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط  إدارة مباحث التموين، من ضبط "خ.س"،  46 سنة، مسئول عن مصنع طعام حيوانات كائن  شارع المصانع  ـ دائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من أطعمة الحيوانات " كلاب " مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على " 4.800  طن طعام حيوانات ( دهون بقري وجملي )، و50 كيلو ملح طعام، و50 كيلو جير، و5  كيلو ألوان صناعية، و6  أدوات تصنيع" ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل علي مصدرها، وتحرر المحضر اللازم  والعرض على النيابة العامة .

اطعمة حيوانية
اطعمة حيوانية

 

اطعمة
اطعمة

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

مصنع
مصنع

 

 


مباحث القاهرة

البساتين

مصنع اطعمة حيوانات

منتجات مجهولة المصدر

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