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ضبط 4341 هاربا من أحكام وتحصيل 117900 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:30 ص
ضبط 4341 هاربا من أحكام وتحصيل 117900 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4341 متهما، منهم 1382 حكما جزئيا، و 208 حكم مستأنف، و 2664 حكم غرامات، 79 حكم مخالفات،و ضبط 8 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 117 ألفا 900 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الاحكام

النيابة العامة

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