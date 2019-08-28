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ضبط 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالظاهر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:15 م
ضبط 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالظاهر قطع غيار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، فى ضبط 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط"ن. ن" ، 32 سنة، المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم الظاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا، بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 3100 قطعة غيار مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

ارباح غير مشروعة

مخزن غير مرخص

المرج

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