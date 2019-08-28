ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مداهمات بمنطقة السحر والجمال

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما ( 30 جرام لمخدر الهيروين – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان العاشر ، وبحوزته (20 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.