ضبط 3 ألاف عبوة أدوية بيطرية مغشوشة بحوزة مدرس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسين، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط مدرس مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة.

وتمكن العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، من ضبط "ص. س"، 54 سنة، مدرس، يزاول نشاط الإتجار فى الأدوية البيطرية بدون ترخيص، وإنشاء عيادة بيطرية ملحق بها مخزن أدوية كائنة، تحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، وعليها علامات تجارية مقلدة لشركات أدوية كبرى، وتم ضبط 3 آلاف عبوة بيطرية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 402 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر الشيخ، وجارِ العرض على النيابة المختصة.