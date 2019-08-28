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ضبط 3 أشخاص لتزوير التأشيرات لراغبي السفر للخارج

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:52 ص
ضبط 3 أشخاص لتزوير التأشيرات لراغبي السفر للخارج المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لإشتراكهم فى محاولة تسفير أحدهم لإحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر مزورة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وضبط ومرتكبيها والقائمين عليها.
 
 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالى قدره 1000يورو - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحصوله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص (تاجر مواشى - مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى قدره (150,000 ألف جنيه) ، وبإرشاده تم ضبطه وبمواجهته اعترف بحصوله على تلك التأشيرة من ("زوج شقيقته" - مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية) ، مضيفاً بأنه أرسل جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظراً لطبيعة عمله" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية.
 
وتم ضبط الأخير وعُثر بحوزته على ( 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهته اعترف بأنه سلم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لإضافة التأشيرة المزورة وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالى قدره ( 1000يورو)، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد إرتكاب الواقعة.
 

تاشيرات

تزوير التاشيرات

تاشيرة مزورة

حملات امنية

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