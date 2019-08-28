ضبط عاطل وبحوزته 33 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطلين وبحوزتهما 33 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط كل من "محمد.ح.ج" 20 عاما عاطل ومقيم شنوان وبحوزته 13 قطعه حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول ، "كريم .م" عاطل ومقيم كفر شنوان وبحوزته 20 طعه حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالى وهاتف محمول و ذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.