صور.. وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا عن استقبال منطقة بنى حسن الأثرية لوفود من طلبه جامعات من 5 محافظات (الفيوم - بنى سويف -المنيا -أسيوط –سوهاج)، وذلك ضمن فعاليات منتدى قادة شباب جامعات الصعيد بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

وقال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة أثار بنى حسن" التى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلو متر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

وانطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد من جامعة المنيا هذا العام حاملاً شعار "بقوة شبابها تحيا مصر" خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجارى وبمشاركة شباب وطلاب 8 جامعات بالصعيد بهدف زيادة الوعى بالقضايا المجتمعية والتعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية، والمشاركة فى خدمة الآخرين من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية على هامش المنتدى.

وفى سياق منفصل، تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اعمال الحملة التى تنفذها الوحدة المحلية لمدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية لإزالة الإشغالات والمخالفات على المرافق العامة بمنطقة شارع الحسينى وميدان عمر أفندى، وذلك استكمالا لأعمال ازالة الاشغالات والمخالفات والتى بداتها الوحدة المحلية بمنطقة الحبشى وأسفل كوبرى محمد بدوى، لإخلائه من الباعة الجائلين وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس المدينة والعميد عادل جلال مدير ادارة المرور والعقيد أحمد نافع رئيس قسم شرطة المرافق.

تابع المحافظ أعمال الإزالات الفورية للمخالفين، كما وجه بالتنبيه على أصحاب المحلات بضرورة وضع صندوق لجمع القمامه والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين لهذا القرار تحقيقا للصالح العام، مع استمرار اعمال رفع الاشغالات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والى تلك المنطقة.

كما وجه المحافظ بالاستمرار فى نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التى تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضارى اللائق بالمدينة، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدى لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

أوضح محمد سيد، رئيس المدينة، أن الحملة بدأت من منتصف شارع الحسينى واستمرت حتى نهاية الشارع وصولا لمستشفى المنيا العام، تحقيقاً للسيولة المرورية وتقليل الازدحام وحفاظاً على الشكل الحضارى للمدينة، لافتا أنه جارى تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشى بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدينة.



وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا



وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا



وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا



محافظ المنيا يتابع اعمال حملة ازالة اشغالات الحسيني



محافظ المنيا يتابع اعمال حملة ازالة اشغالات الحسيني



محافظ المنيا يتابع اعمال حملة ازالة اشغالات الحسيني