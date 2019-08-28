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صور.. ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدى بمدينة الأبحاث العلمية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:32 م
صور.. ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدى بمدينة الأبحاث العلمية جانب من المبادرة
الإسكندرية - جاكلين منير

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استقبلت مدينة الإبحاث العلمية اليوم، فريق عمل طبى من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية (الإدارة الصحية ببرج العرب) للتوعية والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بالمدينة.

وصرحت الدكتور مها الدملاوى مدير المدينة، بأنه سيتم تقديم خدمات الفحص والتحليل لجميع السيدات من سن 35 سنة فما فوق، وأنه فى حال الشك فى إصابة إحدى السيدات بالسرطان يتم تحويلها لإجراء أشعة الماموجرام بالمستشفى العام، ومن يثبت إصابتها يتم توجيهها لمراكز الأورام لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج مجانًا.

جاء ذلك فى إطار بدء المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية

 

التوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية (1)
التوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية

 

التوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية (2)
التوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية

 


اخبار الاسكندرية

اورام الثدى

مدينة الابحاث العلمية

برج العرب

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