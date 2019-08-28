صور.. نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة "عمارات التجاريين"

أسوان عبد الله صلاح

أجرى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة نتائج ما تم تنفيذه من أعمال الإزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة أمس بمنطقة خلف عمارات التجاريين والزراعيين، والتى كان قد رصدها محافظ أسوان خلال جولته بها مطلع الأسبوع الحالى.

وخلال الجولة قام نائب المحافظ بالمرور على المنازل التى تم إزالتها أمس فى الحملة المكبرة بإجمالى 12 حالة على مساحة 3 آلاف م2، مع متابعة أعمال رفع تراكمات الإزالة لعدم القيام بتكرارها مرة أخرى.

وراجع اللواء سعيد حجازى مستندات المنازل التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين وقاموا بدفع رسوم الفحص والمعاينة بإجمالى 100 حالة، موجهاً مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والذين قام بإستدعائهم أثناء جولته الميدانية بسرعة إيفاد لجنة فنية متخصصة للمرور على جميع المنازل لمراجعة الحالات الجارى تنفيذ إجراءات التقنين لها ، مع حصر الحالات التى لم تقوم بالتقدم بطلب التقنين أثناء فتح الباب خلال الفترة الماضية ، بجانب قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنظيم حملات مكبرة متتالية لإزالة جميع التعديات وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع أيديهم على شبر واحد دون وجه حق والوصول للإستغلال الأمثل لمختلف الأراضى المتعدى عليها بما يصب فى تحقيق الصالح العام.

كما شدد نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية وقطاع كهرباء أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لوقف إجراءات توصيل المرافق العامة للمنازل والمبانى المخالفة حتى لا تكون هناك أى فرصة للإستمرار فى التعدى .



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين



نائب محافظ أسوان يتابع نتائج حملة الإزالة بمنطقة عمارات التجاريين