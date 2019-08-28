صور.. مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما مركز العياط

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
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