صور.. مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما مركز العياط

كتب سيد الخلفاوى

لقى شخص مصرعة أثناء تنقيبه عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما، التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، حيث أفاد رجال البحث الجنائى أن هناك جثة تحت أنقاض الحفر لشاب يدعى أحمد جمال حسين 26 عام، وتعزر استخراج الجثة بسبب خطورة الحفرة وطبيعة المكان الرملية والصخرية.

وفرضت قوات الحماية المدنية والبحث الجنائى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة العياط اللواء أحمد عبد الفتاح، كردون أمنى لمحل الواقعة وطلب حضور مهندس مدنى لعمل تقرير فنى لطبيعة المكان ووضع تصور لكيفية تعامل فريق الانقاذ والمعدات التى يمكن استخدامها لتسهيل مأمورية الانقاذ.