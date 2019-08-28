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صور.. مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما مركز العياط

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:42 ص
صور.. مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما مركز العياط مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط
كتب سيد الخلفاوى

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لقى شخص مصرعة أثناء تنقيبه عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما، التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، حيث أفاد رجال البحث الجنائى أن هناك جثة تحت أنقاض الحفر لشاب يدعى أحمد جمال حسين 26 عام، وتعزر استخراج الجثة بسبب خطورة الحفرة وطبيعة المكان الرملية والصخرية.
 
وفرضت قوات الحماية المدنية والبحث الجنائى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة العياط اللواء أحمد عبد الفتاح، كردون أمنى لمحل الواقعة وطلب حضور مهندس مدنى لعمل تقرير فنى  لطبيعة المكان ووضع تصور لكيفية تعامل فريق الانقاذ والمعدات التى يمكن استخدامها لتسهيل مأمورية الانقاذ.
 
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (1)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (2)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (3)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (4)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (5)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (6)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (7)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (8)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (9)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (10)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (11)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط (12)
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط 

 


التنقيب عن الاثار

طهما

العياط

الجيزة

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