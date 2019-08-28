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صور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:41 م
صور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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افتتح اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، معرض الغرفة لمستلزمات المدارس والزى المدرسى بجوار مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، الممتد حتى 21 سبتمبر المقبل، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.

 

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وذلك فى إطار حرص الغرفة التجارية على تفعيل مشاركتها الاجتماعية فى خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفقد مدير الأمن، أجنحة المعرض الذى يضم 13جناحا للادوات المكتبية والزى المدرسى لكافة المراحل التعليمية والاحذية بتخفيضات تصل إلى 30% بالتعاون مع رقابة مباحث التموين بكفرالشيخ، مؤكداً جودة المعروضات وعلى اقامة المعرض بوقت قياسي.

 

وقال المهندس حاتم عبدالغفار، إن إقامة المعارض فى المناسبات الدينية والاجتماعية من أهم أوليات مجلس إدارة الغرفة من خلال العمل على استقرار الاسواق وتقليل حلقات التداول وتوفير السلع الضرورية للمواطنين لتخفيف الاعباء المالية على الاسر بمحافظة كفرالشيخ من خلال معرض مستلزمات المدارس، موضحاً أن المعرض يشمل كل ما تحتاجه الاسر لمستلزمات المدارس لكافة المراحل التعليمية للطلاب والطالبات، موجهاً على تشديد الرقابة على العارضين وان كل عارض ملتزم بوضع قائمة بأسعار معروضاتة بصورة ظاهرة وبخط كبير.

 

وأضاف عبدالغفار، أن هناك لجنة من الغرفة ستقوم بمقارنة الأسعار بالمعرض بالأسعار خارج المعرض، للالتزام بنسبة الخصم الممنوحة للمعرض من العارضين، مشددا على حسن تعامل العارضين مع المواطنين وأنه فى حالة مخالفة أى عارض ستقوم الغرفة فوراً باستبعاده وتسكين من هم على لائحة الانتظار.

 

وقدم مدير الأمن، خالص الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، على دعمه للتنمية وإقامة المعارض بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس (3)
مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس

 

مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس (4)
مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس 

 

مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس (5)
مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس

 

مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس (1)
مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس

 

مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس (2)
مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض الغرفة التجارية لمستلزمات المدارس

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية امن كفر الشيخ

معرض الادوات المدرسية

الزى المدرسى

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