صور .. محافظ كفر الشيخ يقبل رأس سيدة عجوز ويقرر إجراء عملية جراحية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، سرعة اجراء الكشف الطبى على سيدة مسنة، 80 سنة، تعمل بأجر بسيط فى مدرسة كعاملة، وإجراء عملية جراحية لها إن استدعى الأمر، وعلاجها.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، لمبنى جديد ملحق بمدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما قبل المحافظ رأس السيدة المسنة ، مؤكدة له أنه كانت تنتظره وتحاول الوصول له فجلست بجوار المدخل الداخلي للمدرسة، وشكرته على استجابته.

وأكدت سعدية محمد، لـ"اليوم السبع" إنها تعمل بمدرسة أحمد عرابى، عامله، بـ 100 جنيه، بالإضافة لمايرزقها الله به، وأنها تعمل فى هذا السن لأنها لم تتعود على الجلوس فى المنزل، وأنها تشعر بأنها تعطي برغم قلة مجهودها، ويكفيها سعادة ببقائها فى المدرسة بين الأطفال والمعلمين، تجد نفسها معهم.

من ناحية أخرى، قال محافظ كفرالشيخ، أن محافظة كفرالشيخ، هى المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى فى تطبيق المنظومة المتكاملة للإدارة المالية، والتدريب فى مجالات الشئون المالية والتخطيط والمتابعة والعقود بالإضافة إلى المحازن والمشتريات لتأهيلهم فى المشاركة الفعالة بمنظومة التحول الرقمي والشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التمنية المستدامة مصر 2030 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وئيس الجمهورية، وبالنهوض الفنى لجميع العاملين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، لـ 120 متدرب ممن اجتازوا دورات وبرامج الشئون المالية، والتخطيط والمتابعة، والعقود والمشتريات، والمخازن، لتطبيق الشمول المالى وتطوير نظم الدفع الإلكترونى بكفر الشيخ، فى ظل التعاون المثمر بين محافطة كفرالشيخ ووزارة المالية للتأكيد على التطبيق السليم لتنفيذ الموازنة العامة للدولة سعياً إلى تحقيق الشمول المالى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ على اهمية المشاركة الايجابية والفعالة فى تطبيق ما تم انجازه على أرض بمحافظة كفر الشيخ فكانت البداية وجارى تطبيقه فى 7 محافظات أخرى ليأتى ثماره فى ترشيد الانفاق وتحقيق مزيد من الانضباط المالى .

وقال المحافظ، تم تنفيذ عدد 4 برامج تدريبية بعدد متدربين تجاوز 100 متدرب وذلك لوظائف، مدير الشئون المالية، ومدير التخطيط المالية، ومدير العقود والمشتريات، ومدير المخازن، لافتاً أن هذه البرامج تم تنفيذها بقاعة المديرية المالية بتنسيق بين المحافظة ووزارة المالية وتم توفير المدربين والمواد العلمية لهذه البرامج بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك في اطار منظومة تدريبية متكاملة سيتم التمل عليها خلال الفترة القادمة وفقاً للاحتياجات الفعلي التي تحتاجها وحدات الادارة المحلية ومديريات الخدمات وجميع الجهات الحكومية بنطاق المحافظة. ورؤية للتثقيف والتنوير من أجل التطوير والتنمية وذلك للعاملين بوحدات الحكم المحلي ومديريات الخدمات بالمحافظة في مجالات الشئون المالية والتخطيط والمتابعة والعقود بالإضافة إلى المحازن والمشتريات لتأهيلهم في المشاركة الفعالة بمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التمنية المستدامة مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن محافظة كفرالشيخ أول محافظات الجمهورية فى تطبيق البرامج التدريبية لطبيق الشمول المالى وتطوير أنظمة الدفع الألكترونى كمبادرة كريمة من محافظ كفرالشيخ، لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030، لتحقيق اهداف الشمول المالى والتحول الرقمى، بالتنسيق بين محافطة كفرالشيخ والمحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لافتا إلى أهمية التدريب الداخلى بقطاع الحسابات والمديريات المالية بإعداد الحقائب التدريبية في البرامج منها " دور مدير الشئون المالية فى ضوء السياسات الحديثة، دور مدير التخطيط والمتابعة فى ضوء السياسات الحديثة، قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية رقم182لسنة ، لائحة المخازن رقم 182 لسنة 2018م فى ضوء السياسات المالية الحديثة".



