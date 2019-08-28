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صور.. محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 م
صور.. محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة جانب من التكريم
بورسعيد - السيد فلاح

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاحتفالية التى أقيمت لتكريم أحد أبناء بورسعيد، عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين المتوج بلقب كأس العالم مؤخرًا فى مقدونيا.

وأهدى محافظ بورسعيد، خلال الاحتفالية، درع بورسعيد لرئيس البعثة، معلنا عن صرف مبلغ 5 ألاف جنيه شهريًا له مدى الحياة، بمناسبة فوزه بكأس العالم.

وأكد الغضبان، على أن الكابتن عبده عبد الوهاب شرف بورسعيد ومصر كلها بهذا الإنجاز، مضيفًا: "فخورون أن يكون ابن من أبناء بورسعيد ضمن هذا الإنجاز، كما أنه له خير على بورسعيد بمشاركته فى تنظيم العديد من البطولات على أرضها وأخرها بطولة البحر المتوسط لناشئى كرة اليد، مضيفا :"نحن فخورين بك ومن حقك علينا وعلى بورسعيد تكريمك وهذا أقل شئ يقدم لك".

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (1)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (2)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (3)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (4)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (5)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (6)
 

 

محافظ بورسعيد يمنح رئيس بعثة منتخب اليد 5 آلاف جنيه شهريا مدى الحياة (7)
 

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