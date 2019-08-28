صور.. محافظ بورسعيد يشهد جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة "النهوض بالتعليم"

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة برلمانية فى إطار مبادرة "النهوض بالتعليم"، التى تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم نائب المحافظ، والدكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور تامر السعيد مستشار رئيس الجامعات وأعضاء البرلمان الشبابى .

وتناولت الجلسة تقديم طلبات الإحاطة لعدد من أعضاء برلمان الشباب حول مشكلات التعليم الأساسى والعالى والتعليم الفنى ببورسعيد، وكذلك مواجهة مشكلة الدروس الخصوصية وتطوير المنظومة التعليمية بالمدارس واستحداث الوسائل التعليمية المتطورة.

وخلال الجلسة استمع المحافظ لطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الطلاب وقام بالتفاعل والإجابة عليها، والتأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال الدور الفعال للأسرة والطلاب فى مساندة المحافظة فى تفعيل الدور الأساسى للمدرسة والابتعاد عن مراكز الدروس الخصوصية وخلق روح التعاون والحوار بين الطالب والأسرة والمدرسة من أجل زيادة الوعى والفهم والتربية لدى الطالب.

ووجه محافظ بورسعيد، بزيادة نوادى الابتكار بالمحافظة لخدمة طلاب التعليم الفنى.



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم



جلسة برلمانية للشباب حول مبادرة النهوض بالتعليم