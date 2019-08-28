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صور.. محافظ البحر الأحمر يناقش مستجدات مشروعات الكهرباء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:47 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يناقش مستجدات مشروعات الكهرباء جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناقش اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء، أخر مستجدات مشروعات الكهرباء بالمحافظة .

جاء ذلك عقب زيارة المهندس محمد السيد لمشروعات الكهرباء بمدينة القصير ومرسى علم وبرنيس، وتفقد المشروعات القائمة بهم ، والتعرف على ما إذا كان هناك أى مشكلات للعمل على حلها وإتخاذ اللازم حيالها .

من جانبه أكد المحافظ، إنه يسعى لتقديم الخدمات للأهالى بأعلى جودة ممكنة، مشيراً أن ماتم من مشروعات فى مجال الكهرباء لم تتم منذ عشرات السنين

وأشار إلى إتجاه المحافظة لإنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الطبيعية .

 


البحر الاحمر

رئيس شركة القناة للكهرباء

مشروعات الكهرباء

محافظ البحر الاحمر

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