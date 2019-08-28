صور.. مجلس جامعة الأقصر يوافق على فتح باب الدراسات العليا التربوية

الأقصر – أحمد مرعى

وافق مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، على فتح باب الدراسات العليا التربوية بالأقصر، وذلك لتخفيف العبئ عن أبناء المحافظة الراغبون فى إستكمال دراستهم العليا بمختلف الدبلومات التربوية، والتى أصبحت متطلباً أساسياً لمزوالة مهنة التدريس.

وصرح الدكتور بدوى شحات – فى بيان صحفى - أنه تقرر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ممثلة بكلية التربية بالغردقة أنه يتم فتح باب التقديم للدبلومات ( العامة والمهنية والخاصة)، وذلك إبتداءاً من أول سبتمبر حتى العاشر من أكتوبر بمقر كلية الحاسبات بالعوامية، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى لتعاونه وتقديمه كل التسهيلات من أجل راحة أبناء الأقصر.

وكان قد ترأس الدكتور بدوى شحات، رئيس جامعة الأقصر، أمس الثلاثاء، إجتماع مجلس الجامعة الثالث، منذ إعلان إنشاء الجامعة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث ناقش المجلس بحضور عمداء الكليات؛ استعدادات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2019 / 2020 والتأكيد على ضرورة إعلان جداول المحاضرات فى أماكن بارزة من أجل التيسير على الطلاب والتأكد من جاهزية المدن الجامعية ومعامل الكليات.