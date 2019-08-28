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صور.. طلاب جامعة القناة يقضون يوم ترفيهى مع أطفال قرية الفردان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:16 م
صور.. طلاب جامعة القناة يقضون يوم ترفيهى مع أطفال قرية الفردان يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
الإسماعيلية – جمال حراجى

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نظم طلاب الفوج التاسع والعاشر من طلاب معسكر قادة المستقبل بجامعة قناة السويس، زيارة إلى مدرسة أبوفوده بقرية الفردان، حيث قام الطلاب بعمل العديد من الأبحاث الاجتماعية التى تدرس حالات الأطفال الذين التقوا بهم والتعرف على مشاكلهم ومحاوله تقديم الخدمات والحلول.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الزيارة التى قام بها طلاب معسكر قادة المستقبل بالفوج التاسع والعاشر إلى قرية الفردان وقضاء اليوم وسط أطفال القرية يحمل العديد من المكاسب، وأن الاستفادة الأولى تكمن فى أن هذه الزيارة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجا

وتعد زيارة طلاب الجامعة للقرية ومقابلة أطفالها لبحث مشاكلهم ومحاولة تقديم الخدمات والإرشاد المناسب لهم بالإضافة إلى قضاء يوم ترفيهى يحمل الكثير من المرح والسعادة يعد من الأمور الهامة والفعالة لإنجاح المبادرة.

وأشارالدكتورطارق رحمى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الاستفادة الثانية من الزيارة هى تدريب طلاب قادة المستقبل بالجامعة على المشاركة المجتمعية والتواصل مع أفراد المجتمع عن قرب.

كما شهد اللقاء العديد من مباريات كرة القدم بين طلاب قادة المستقبل والأطفال شهدت منافسة قوية وسط تشجيع باقى الأطفال لفريقهم

بالإضافة الى فقرات الغناء والشعر التى قدمها أطفال القرية وأظهرت المواهب الرائعة التى سجلها طلاب الجامعة للتواصل معهم وتنمية تلك المواهب.

كما قام أفراد الجوالة بنصب خيمة داخل فناء المدرسة شارك خلالها الأطفال بالعمل جانبا إلى جنب مع طلاب قادة المستقبل الذين حرصوا على تدريبهم على بعض اعمال الجوالة.

أشرف على الزيارة الدكتورة داليا منصوروكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك فى تطوير عزبة الصفيح والدكتور محمد غنيم المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة

1- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

2- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

4- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

5- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

6- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

7- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

8- يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان
يوم ترفيهي لطلاب جامعة القناة بقرية الفردان

 

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

معسكر قادة المستقبل

رئيس جامعة القناة

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