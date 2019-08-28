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صور.. رئيس بوليفيا يشارك فى إخماد حرائق الغابات ببلاده

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:00 ص
صور.. رئيس بوليفيا يشارك فى إخماد حرائق الغابات ببلاده الرئيس البوليفى إيفو موراليس
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شارك الرئيس البوليفى إيفو موراليس فى إخماد حرائق الغابات ببلاده ، والتى التهمت مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية.

الرئيس البوليفى يشارك فى إخماد الحرائق
الرئيس البوليفى يشارك فى إخماد الحرائق

 

وأعلنت حكومة بوليفيا تسيير طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوى"، للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.

 
رئيس بوليفيا يشارك فى عمليات الإطفاء
رئيس بوليفيا يشارك فى عمليات الإطفاء

 

من جانبه، قال وزير الدفاع البوليفى خافيير زافاليتا، إن الطائرة قادرة على إلقاء 75000 لتر من المياه لكل رحلة، وسيتم استخدامها لـ4 عمليات يوميًا، وتشتعل حالياً مئات الآلاف من الحرائق فى الغابات والأراضى الزراعية فى كل من البرازيل وبوليفيا وبيرو وباراجواى.


إيفو موراليس

بوليفيا

غابات

حرائق

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