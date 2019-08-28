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صور.. حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق شرق الإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:01 م
صور.. حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق شرق الإسكندرية الحملة التموينية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بمشاركة الجهات المعنية لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات وفرض غرامات مالية لردع المخالفين، وذلك تحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول وبمعاونة الجهات المعنية وبقيادة كل من المقدم حازم إبراهيم سالم رئيس مباحث تموين المنتزه، إسلام عبد الحميد مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات.

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة تضمنت القيام بالتفتيش على عدد من المطاعم ومحال الجزارة ومحال المشروبات المتواجدة بمنطقة الفلكى بمنطقة السيوف .

 

كما تم إزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة ما بين "عدم حيازة شهادات صحية، عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية، ادارة منشآت قبل الحصول على ترخيص، عدم التأمين ضد مخاطر الحريق، عدم إعلان أسعار المنتجات، عدم حيازة مستندات للإعلان والإشغال، الإنذار لعدم التوافق البيئى " وتم فرض غرامات مالية فورية لردع المخالفين.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى تم رصدها، و والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار.

 

 

حملة تموينية (1)
حملة تموينية 

 

حملة تموينية (2)
حملة تموينية 

 

حملة تموينية (3)
حملة تموينية 

 


حملة تموينية

اخبار الاسكندرية

حى المنتزه

شرق الاسكندرية

اشغال الطريق

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